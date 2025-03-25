ترامب: نحقق تقدمًا جيدًا فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، "نحقق تقدمًا جيدًا فيما يتعلق بالصراع بالشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن هناك محادثات كبيرة تجري بشأن المنطقة.

ويتزامن تصريح الرئيس الأمريكي مع حرب الإبادة الجماعية التي استأنفتها إسرائيل في قطاع غزة منذ 18 مارس الجاري، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطينيًا وإصابة أكثر من 113 ألفًا آخرين منذ أكتوبر 2023، فضلًا عن سيطرة جيش الاحتلال على 50% من محور نتساريم وسط القطاع.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه سيبدأ غدًا مناورات عسكرية واسعة النطاق في القيادة الشمالية، تستمر حتى الخميس المقبل، موضحًا أن تلك المناورات ستجري في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان، وعلى طول الجبهة ومنطقة الشاطئ.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن المناورات ستشهد حركة نشطة لقوات الأمن والطائرات والقطع البحرية، لافتًا إلى أنها مخططة مسبقًا ضمن الخطة السنوية لعام 2025.

وعلى الجبهة السورية، أعلنت السلطات السورية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء القصف الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على بلدة كويا بمنطقة حوض اليرموك غرب درعا في جنوب البلاد إلى سبعة شهداء.

وقالت السلطات السورية إن "هذا العدوان يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تقوم بها قوات العدو الإسرائيلي في منطقة حوض اليرموك غرب درعا، حيث احتلت منطقة الجزيرة في وادي معرية ووضعت فيها نقطة عسكرية ومنعت المزارعين والرعاة من النزول إلى الوادي لممارسة أعمالهم واحتجزت قطعان من الأغنام وأطلقت النار في اتجاه الأهالي".