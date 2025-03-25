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ترامب: ندرس الشروط المتعلقة بتخفيف العقوبات على روسيا

09:31 م الثلاثاء 25 مارس 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "ندرس الشروط المتعلقة بتخفيف العقوبات على روسيا، كما نبحث الطلبات الروسية بالإعفاء من العقوبات".

وأضاف ترامب، "ننظر في كل الشروط المتعلقة باتفاق البحر الأسود".

واتفقت روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار بحريًا لتأمين الملاحة في البحر الأسود، وفقًا لبيانين للبيت الأبيض نُشرا، اليوم الثلاثاء.

وكان مقر الرئاسة الروسية (الكرملين) قد أعلن، الثلاثاء، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على تدابير لوقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية والأوكرانية لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس.

وأوضح الكرملين، أن الاتفاقات المعلنة من واشنطن ستصبح سارية بعد "رفع" القيود على الصادرات الزراعية الروسية، مضيفًا أن واشنطن ستساعد في عودة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية.

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