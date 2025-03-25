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فرنسا.. اصطدام طائرتين عسكريتين خلال تنفيذ عرض جوي

09:25 م الثلاثاء 25 مارس 2025

سيباستيان لوكورنو

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باريس - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن طائرتين من طراز ألفا اصطدمتا في استعراض جوي للقوات الجوية الفرنسية قرب سان ديزييه شرقي فرنسا خلال تدريب اليوم الثلاثاء.

وذكرت تقارير إعلامية أن طياري فريق الاستعراضات الجوية الفرنسي "باترول دو فرانس" تمكنوا من استخدام مقاعد القذف، وكانت خدمات الطوارئ في الموقع.

وتضم سان ديزييه، حوالي 200 كيلومتر شرق باريس، قاعدة جوية فرنسية.

كانت طائرة تابعة لفريق الاستعراضات الجوية الفرنسي "باترول دو فرانس" قد سقطت في البحر في لافندر جنوب البلاد في أغسطس الماضي.

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سيباستيان لوكورنو وزير الدفاع الفرنسي صطدام طائرتين عسكريتين القوات الجوية الفرنسية
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