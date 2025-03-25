ترامب: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة والأمور تسير على نحو طيب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "نحن في مفاوضات معمقة مع روسيا وأوكرانيا بشأن النزاع بينهما"، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين كييف وموسكو مستمرة والأمور تسير على نحو طيب.

وأوضح ترامب، أنه على كييف وموسكو الجلوس معًا و"هناك دول أخرى تساعدنا على إنجاز الملف"، مضيفًا "نعتقد أننا سنتمكن من التوصل لاتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا وهناك دول تساعدنا على مراقبته".

واتفقت روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار بحريًا لتأمين الملاحة في البحر الأسود، وفقًا لبيانين للبيت الأبيض نُشرا، اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيانين، أن الجانبين اتفقا على ضمان سلامة الشحن المدني ووقف العنف ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية.