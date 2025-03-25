إعلان

ترامب: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة والأمور تسير على نحو طيب

09:23 م الثلاثاء 25 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "نحن في مفاوضات معمقة مع روسيا وأوكرانيا بشأن النزاع بينهما"، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين كييف وموسكو مستمرة والأمور تسير على نحو طيب.

وأوضح ترامب، أنه على كييف وموسكو الجلوس معًا و"هناك دول أخرى تساعدنا على إنجاز الملف"، مضيفًا "نعتقد أننا سنتمكن من التوصل لاتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا وهناك دول تساعدنا على مراقبته".

واتفقت روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار بحريًا لتأمين الملاحة في البحر الأسود، وفقًا لبيانين للبيت الأبيض نُشرا، اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيانين، أن الجانبين اتفقا على ضمان سلامة الشحن المدني ووقف العنف ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب أوكرانيا روسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

من 50 قرش إلى 20 جنيها.. المركزي يقر رسوما على "إنستاباي" لتحويل الأموال من أبريل
عاجل - المركزي يوضح أسباب تطبيق رسوم على "إنستاباي" لتحويل الأموال عبر الموبايل لأول مرة
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية