وكالات

أفادت وكالة "رويترز"، بأن مقر الرئاسة الروسية "الكرملين" ينشر قائمة بمنشآت الطاقة الروسية والأوكرانية التي يحظر استهدافها مؤقتًا، وتتضمن مصافي وخطوط أنابيب نفط وغاز ومحطات نووية.

وقال الكرملين، "اتفقنا مع واشنطن على قائمة منشآت البنية التحتية الروسية والأوكرانية المدرجة باتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أنه "في حال خرق أي طرف لوقف الهجمات فللطرف الآخر أن يعتبر نفسه في حل من التزامه به".

وذكر الكرملين، أن الحظر المؤقت لاستهداف منشآت الطاقة الروسية الأوكرانية سار لمدة 30 يومًا بدءا من 18 مارس وربما يمتد بموافقة الطرفين.

وكان البيت الأبيض قد قال، في بيانين اليوم الثلاثاء، إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف إطلاق النار بحريًا لتأمين الملاحة في البحر الأسود.

وجاء في البيانين أن الجانبين اتفقا على ضمان سلامة الشحن المدني ووقف العنف ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية.

وأجرى ممثلون من الولايات المتحدة محادثات منفصلة مع المفاوضين الروس والأوكرانيين في العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام الثلاثة الماضية.