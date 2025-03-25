زيلينسكي: أمريكا تناقش مع روسيا وضع الأراضي الأوكرانية دون مشاركتنا

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إن "الولايات المتحدة تناقش مع روسيا وضع الأراضي الأوكرانية دون مشاركتنا؛ وهذا يثير قلقنا".

وأضاف زيلينسيكي، أنه على روسيا أن تثبت استعدادها لإنهاء الحرب وتدرك أن أي هجمات تشنها ستقابل برد قوي، لافتًا إلى أن "الكرملين يكذب عندما يقول إن وقف إطلاق النار في البحر الأسود يعتمد على رفع العقوبات".

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده ستفعل كل ما يمكن من أجل إنجاح الاتفاقيات.

وأعلن مقر الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على تدابير لوقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية والأوكرانية لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس.

وأوضح الكرملين، أن الاتفاقات المعلنة من واشنطن ستصبح سارية بعد "رفع" القيود على الصادرات الزراعية الروسية، مضيفًا أن واشنطن ستساعد في عودة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية.