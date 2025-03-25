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تحقيق إسرائيلي: فرقة غزة انهارت في 3 ساعات وعسكريون رفضوا التحرك يوم 7 أكتوبر

08:49 م الثلاثاء 25 مارس 2025

قصف مستوطنين بالخطأ في 7 أكتوبر

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وكالات
قال موقع "والا" العبرية نقلا عن تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن قائدا بالجيش أقر لسكان مستوطنة نيريم بالفشل في حماية مستوطنات غلاف غزة خلال هجوم 7 أكتوبر 2023.
وأشار التحقيق العسكري الإسرائيلي، إلى أن نحو 5500 مسلح من حماس اخترقوا الحدود الإسرائيلية في السابع من أكتوبر خلال ثلاث ساعات مما أدى إلى انهيار فرقة غزة بجيش الاحتلال.
وذكر التحقيق، أن قادة بجيش الاحتلال الإسرائيلي قالوا إنهم لم يتحركوا في السابع من أكتوبر لأنهم لم يرغبوا في دخول حرب كل بضعة أشهر.
وأوضح التحقيق، أنه في الليلة السابقة لهجوم السابع من أكتوبر "طوفان الأقصى" ظهرت مؤشرات متضاربة حول نية حماس ولم يتم رفع حالة التأهب.

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أحداث 7 أكتوبر مستوطنات غلاف غزة الاحتلال الإسرائيلي
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