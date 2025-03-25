محكمة استئناف أمريكية تسمح لترامب بإيقاف برنامج اللاجئين مؤقتًا

وكالات

سمحت محكمة استئناف أمريكية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيقاف برنامج اللاجئين مؤقتًا مع استمرار التقاضي.

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي بي إس" نيوز عن مصادر، أن إدارة ترامب توقف دراسة طلبات إقامة دائمة لأشخاص محددين بينهم لاجئون حصلوا على الموافقة.

وقالت المصادر، إن "وقف النظر في طلبات الإقامة الدائمة يأتي ضمن مسعى تشديد التحقق من المهاجرين".

وفي وقتٍ سابق من مارس الجاري، أفادت صحيفة " نيويورك تايمز" في تقرير نقلًا عن مسؤولين لم يُكشف عن هويتهم، بأن إدارة ترامب تدرس استهداف مواطني ما يصل إلى 43 دولة كجزء من حظر جديد وأوسع على السفر إلى الولايات المتحدة.

وذكر المسؤولون، أن مسودة القائمة التي أعدتها الحكومة الأمريكية تضمنت 43 دولة، مقسمة إلى ثلاث فئات "حمراء، برتقالي وأصفر" من البلدان التي قد يواجه مواطنوها قيودًا على دخول الولايات المتحدة بهدف معالجة "تهديد الأمن القومي والسلامة العامة".