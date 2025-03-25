بعد انعقاد البرلمان الألماني الجديد.. شولتس يتلقى وثيقة إعفائه من منصبه

برلين - (د ب أ)

بعد انعقاد الجلسة التأسيسية للبرلمان الألماني الجديد، تلقى المستشار أولاف شولتس ووزراؤه الأربعة عشر اليوم الثلاثاء، وثائق إعفائهم من مناصبهم من رئيس الجمهورية فرانك -فالتر شتاينماير الذي طلب من شولتس ووزارئه مواصلة إدارة شؤون الحكومة إلى حين تعيين حكومة جديدة.

ويتوقف موعد انتقال السلطة في ألمانيا على سير مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس.

وأشاد شتاينماير بعمل الحكومة المنتهية ولايتها، خصوصًا في إدارتها للأزمات خلال السنوات الثلاث الماضية ونصف السنة الأخيرة، مشيرا في حديثه إلى جائحة كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا، وهجوم حركة حماس على إسرائيل، والحرب الإسرائيلية التي أعقبت ذلك على قطاع غزة الفلسطيني.

وقال الرئيس الألماني موجها حديثه إلى أعضاء حكومة شولتس: "اضطررتم كحكومة اتحادية إلى التحرك بسرعة وحزم شديدين في كثير من الأحيان، كان عليكم خوض مسارات غير معروفة والبحث عن حلول جديدة".