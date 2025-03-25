إعلان

إعلام عبري: الشرطة تفرق المحتجين بالقوة قرب الكنيست

07:10 م الثلاثاء 25 مارس 2025

الشرطة الإسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت صحيفة "هآرتس" بأن الشرطة الإسرائيلية استخدمت القوة لتفريق متظاهرين احتشدوا قرب الكنيست، احتجاجا على إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وحجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الإسرائيلية الكنيسة احتجاجات اما الكنيست الاسرائيلي إقالة رئيس الشاباك رونين بار وقف إطلاق النار تبادل الأسرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

من جنيه إلى 20 جنيها.. المركزي يقر رسوما على "إنستاباي" لتحويل الأموال من أبريل
عاجل - المركزي المصري يفرض رسميا رسوما على "إنستاباي" بداية من أبريل لأول مرة منذ 3 سنوات
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!