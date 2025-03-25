إعلام عبري: الشرطة تفرق المحتجين بالقوة قرب الكنيست

وكالات

أفادت صحيفة "هآرتس" بأن الشرطة الإسرائيلية استخدمت القوة لتفريق متظاهرين احتشدوا قرب الكنيست، احتجاجا على إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وحجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.