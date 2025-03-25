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المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك

06:51 م الثلاثاء 25 مارس 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.

كان الناطق باسم حكومة إسرائيل أعلن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقابل غدا الأربعاء مرشحين لمنصب رئيس الشاباك، وذلك بعد إقالة رونين بار.

كان موقع واللا قال إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن رئيس الشاباك يتجسس على المستوى السياسي ويجمع معلومات بغرض محاولة الانقلاب.

وكانت القناة الـ12 قالت إن جهاز الشاباك فتح تحقيقا ضد جهاز الشرطة ومقربين من بن غفير. ورد مكتب الوزير بأن التحقيق ذو خلفية سياسية ويهدف لتنفيذ انقلاب ضد إرادة الشعب.

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نتنياهو تجميد إقالة رئيس الشاباك المحكمة العليا
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