نتنياهو يلتقي غدا مرشحين لمنصب رئيس الشاباك

وكالات

أعلن الناطق باسم حكومة إسرائيل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقابل غدا الأربعاء مرشحين لمنصب رئيس الشاباك، وذلك بعد إقالة رونين بار.

كان موقع واللا قال إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن رئيس الشاباك يتجسس على المستوى السياسي ويجمع معلومات بغرض محاولة الانقلاب.

وكانت القناة الـ12 قالت إن جهاز الشاباك فتح تحقيقا ضد جهاز الشرطة ومقربين من بن غفير. ورد مكتب الوزير بأن التحقيق ذو خلفية سياسية ويهدف لتنفيذ انقلاب ضد إرادة الشعب.