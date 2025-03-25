حكومة جرينلاند تنفي دعوتها لوفد أمريكي رفيع المستوى

كوبنهاجن - (د ب أ)

نفت حكومة جرينلاند اليوم الثلاثاء مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تم دعوة مجموعة أمريكية تضم أوشا فانس ، زوجة نائب الرئيس جي دي فانس ، لزيارة الجزيرة.

ونفت حكومة المنطقة الدنماركية المتمتعة بالحكم الذاتي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، توجيه أي دعوة خاصة أو رسمية .

وأشارت إلى أنها حكومة تصريف أعمال تنتظر تشكيل ائتلاف جديد ودعت جميع الدول إلى احترام ذلك.

وقال ترامب بعد اجتماع لحكومته أمس الاثنين إنه تم توجيه دعوة دون أن يذكر الجهة التي أصدرتها.

وصف الزيارة التي من المقرر أن تبدأ يوم الخميس المقبل، بأنها بادرة ودية.

وبحسب البيت الأبيض، ستسافر أوشا فانس إلى جرينلاند مع ابنها وآخرين لزيارة المواقع التاريخية وحضور سباق تقليدي للتزلج على الجليد بالزلاجات التي تجرها الكلاب.

وقال إن الهدف من الزيارة هو معرفة المزيد بشأن تراث الإقليم وتاريخه.

وذكرت تقارير إعلامية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز سيكون ضمن المجموعة.