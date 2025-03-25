العاهل الأردني يدعو لتكثيف الجهود لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة

عمان - (د ب أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل فوري.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للملك عبد الله مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم.

وشدد الملك عبد الله على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار بغزة في جميع مراحله، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية.

وحذر من خطورة استمرار الحرب على حياة المدنيين الأبرياء، وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه أهالي قطاع غزة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة.

وأعاد الملك عبد الله التأكيد على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مبينا أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.