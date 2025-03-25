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في حال عدم تسليم الأسرى.. الاحتلال الإسرائيلي يهدد بـ"السيطرة على أراضٍ"

03:44 م الثلاثاء 25 مارس 2025

يسرائيل كاتس

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(وكالات)

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بأن تل أبيب ستواصل الضغط العسكري على قطاع غزة حتى تحقيق "الهزيمة الكاملة" على حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال كاتس إن إسرائيل ستتخذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل "السيطرة على أراضٍ" وتحقيق "نصر كامل على حركة حماس"، في حال استمرت الحركة في رفض تسليم الأسرى الإسرائيليين.

في المقابل، دعت حركة حماس إلى النفير العام أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، احتجاجًا على التصعيد العسكري الإسرائيلي ودعمًا لصمود الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة، في بيان لها نُشر عبر "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن هذه الدعوة تأتي ردًا على "تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه وارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا في غزة واستمرار جرائمه في الضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى".

وتتواصل عمليات القصف الإسرائيلي بوتيرة عنيفة، حيث أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس أن 792 فلسطينيًا استشهدوا منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية فجر الثلاثاء الماضي.

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