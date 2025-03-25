"تخيلوا أن هذا ابنكم".. عائلة أسير إسرائيلي توجه رسالة إلى نتنياهو وترامب

(وكالات)

وجهت عائلة الأسير الإسرائيلي إلكانا بوحبوط نداء عاجلاً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب نشر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقطع فيديو يظهر فيه بوحبوط وأسيرًا آخر، يدعى يوسف حاييم أوحانا، يناشدان لإنقاذ حياتهما.

وقالت العائلة في بيان: "تخيلا أن هذا ابنكما، ينتظر رؤية ضوء النهار، يسمع قصف الجيش الإسرائيلي، ويعيش في خوف دائم على حياته"، مشيرة إلى أن الفيديو يشكل دليلاً على بقائهما على قيد الحياة، لكنها تريد رؤية بوحبوط يعود إلى المنزل سالمًا مع جميع الأسرى.

حماس تنشر فيديو للمختطفين إلكانا بوحبوط ويوسف حاييم أوحانا.



نتنياهو: شريط حماس اليوم بشأن الأسرى حرب نفسية ومشاهدته صعبة. pic.twitter.com/SezO6bHdW3 — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) March 24, 2025

وأضاف البيان أن بوحبوط يعاني من مشاكل جلدية وتنفسية، إضافة إلى إصابته بالربو، ولم يرَ ضوء النهار منذ قرابة عام ونصف، ويبدو في حالة صحية سيئة بعد فقدانه الكثير من وزنه بسبب الجوع المستمر.

وكانت كتائب القسام قد نشرت، أمس الاثنين، مقطع فيديو جديدًا يظهر فيه بوحبوط وأوهانا، حيث يتحدثان بالعبرية ويوجهان رسالة إلى أٍير سابق أفرج عنه، يطالبانه بمشاركة تجربته في الأسر من أجل تسريع الإفراج عنهما.

ويبدو أن التسجيل المصور جرى تصويره بعد انهيار وقف إطلاق النار الأخير، حيث يشير الأسيران إلى استئناف القصف الإسرائيلي العنيف على غزة الأسبوع الماضي.

يُذكر أن بوحبوط البالغ من العمر 34 عاما وأوهانا 23 عاما كانا من بين الذين تم أسرهم خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، أثناء حضورهما مهرجان "سوبر نوفا" الموسيقي.

ويعد هذا الفيديو أول دليل على بقائهما على قيد الحياة منذ أسرهما، في وقت تؤكد فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن 58 أسيرا لا يزالون محتجزين في غزة، من بينهم 34 شخصا تعتقد إسرائيل أنهم قُتلوا أو توفوا أثناء الأسر.