للتحضير لقمة "تحالف الراغبين".. ماكرون يستقبل زيلينسكي غدًا في باريس

(وكالات)

يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غدًا الأربعاء في قصر الإليزيه، في لقاء يهدف إلى التحضير للقمة الأمنية المقررة الخميس، والتي ستجمع دولًا داعمة لكييف ضمن ما يعرف بـ"تحالف الراغبين".

ووفقًا لبيان صادر عن قصر الإليزيه، سيؤكد ماكرون خلال اللقاء التزام فرنسا بتعزيز الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، معتبرًا أن ذلك يمثل أولوية قصوى بالنسبة لباريس. ومن المقرر أن يدلي الرئيسان بتصريحات صحفية قبل اجتماعهما الثنائي، الذي يعقبه عشاء عمل.

تأتي هذه القمة استكمالًا لاجتماعات سابقة عقدت في باريس ولندن، حيث تبحث الدول المشاركة ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا، ضمن رؤية استراتيجية لما بعد الحرب. وكان ماكرون قد صرح في وقت سابق بأن القمة ستتناول أيضًا إمكانية تقديم دعم عسكري إضافي، بما يشمل نشر قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية.

وبحسب مصدر دبلوماسي تحدث لوكالة "فرانس برس"، فإن القمة ستضم ممثلين عن أكثر من 20 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومن بينها المملكة المتحدة وكندا والنرويج وتركيا.

بالتزامن مع هذه التحركات، اختُتمت في الرياض أمس الاثنين مشاورات بين ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة استمرت أكثر من 12 ساعة، لمناقشة سبل تسوية النزاع الأوكراني.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر في الوفد الروسي أن المحادثات أسفرت عن اتفاق على بيان مشترك، من المتوقع أن يصدر قريبًا عن الكرملين والبيت الأبيض، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول نتائج الاجتماع.