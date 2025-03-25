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من أجل مهمة محتملة لحفظ السلام.. الأمم المتحدة: ننتظر المحادثات بشأن أوكرانيا

02:48 م الثلاثاء 25 مارس 2025

منظمة الأمم المتحدة

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بروكسل - (د ب أ)

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، في بروكسل اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تنتظر إجراء المحادثات بشأن مهمة محتملة لحفظ السلام في أوكرانيا، وذلك رغم عدم وجود خطط لمثل هذه المهمة حتى الآن.

ومع ذلك، قال لاكروا إنه يتوقع إجراء مناقشات حول خيار نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لمراقبة أي وقف محتمل لإطلاق النار في المستقبل.

وأوضح لاكروا أنه سيتعين أولا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والحصول على تفويض من مجلس الأمن الأممي، قبل التمكن من البدء في التخطيط الملموس. ويعني ذلك أنه سيتعين أن توافق روسيا أيضا على ذلك.

وأضاف لاكروا أن هذا السيناريو لا يزال افتراضيا للغاية في الوقت الحالي، وأن مراقبة وقف إطلاق النار لا تضمن الأمن.

جدير بالذكر أن هناك مجموعة من الدول الأوروبية التي تصف نفسها بـ "تحالف الراغبين"، بحثت مؤخرا مفهوما أمنيا متعدد المستويات لمراقبة أي وقف محتمل لإطلاق نار في أوكرانيا.

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الأمم المتحدة أوكرانيا بروكسل جان بيير لاكروا
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