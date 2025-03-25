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الكويت تستنكر إنشاء إسرائيل وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين قسرا

01:28 م الثلاثاء 25 مارس 2025

تهجير الفلسطينيين

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الكويت - (د ب أ)

أعربت الكويت، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها "الشديدين" لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة خاصة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة بالإضافة إلى المصادقة على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن هذه الخطوات تمثل استمرارا لسياسات التهجير القسري والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يرفض صراحة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ويدين محاولات تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بـ "مسؤولياته القانونية والإنسانية لردع سلطات الاحتلال عن اعتداءاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والعمل الجاد لوقف هذه الانتهاكات ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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