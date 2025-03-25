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قوات الاحتلال 25 فلسطينيًا من الضفة الغربية

01:10 م الثلاثاء 25 مارس 2025

قوات الاحتلال الإسرائيل

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رام الله - (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى اليوم الثلاثاء، 25 مواطناً فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، أن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله، وقلقيلية، والقدس".

وأشار البيان إلى استمرار "الاحتلال في عدوانه بمحافظتي جنين وطولكرم منذ أسابيع، يرافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة".

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قوات الاحتلال الإسرائيل إسرائيل رام الله
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