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الكرملين: لا خطط لعقد مباحثات جديدة مع واشنطن بشأن أوكرانيا

12:52 م الثلاثاء 25 مارس 2025

الكرملين

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(وكالات)

صرح القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد موعد محدد للمباحثات الجديدة مع واشنطن بشأن الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن موسكو لن تنشر تفاصيل أي مناقشات جارية مع الجانب الأمريكي حول الملف الأوكراني.

وأكد الكرملين أنه لا توجد خطط حتى الآن لعقد اجتماع ثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، كما نفى وجود أي ترتيبات حالية لإجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنه "في حال استدعت الضرورة، فسيتم التنسيق لها بسرعة".

يأتي ذلك بعد انعقاد مباحثات في الرياض أمس الاثنين، بين وفد الولايات المتحدة وروسيا لبحث ملف وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، عن مفاوضين روس، قولهم إن موسكو راضية عن المحادثات التي جرت مع واشنطن في الرياض.

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