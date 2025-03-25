بعد مفاوضات الرياض.. روسيا: راضون عن محادثاتنا مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

أعرب المفاوضون الروس، اليوم الثلاثاء، عن ارتياحهم للمحادثات الجارية مع ممثلي الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية حول الخطوات الأولى لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء عن المفاوض الروسي المخضرم جريجوري كاراسين قوله اليوم الثلاثاء، "بشكل عام، لا يزال الانطباع للحاجة لإجراء حوار بناء أمر ضروري للغاية".

وأعلن كاراسين أن المناقشات التي بدأت في الرياض أمس الاثنين، ستستمر وستشارك فيها دول أخرى إلى جانب الأمم المتحدة كذلك، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل حول نتيجة المحادثات.

ومن المتوقع أن ينشر البيت الأبيض والكرملين بيانا مشتركا بشأن المحادثات اليوم الثلاثاء، بعد تفاوض فريقيهما لأكثر من 12 ساعة في اليوم السابق.

وكان من المفترض أن يركز الاجتماع الذي عقد خلف الأبواب المغلقة في فندق ريتز كارلتون على تأمين وقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو إنهاء القتال المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا.

وقاد الوفد الروسي كاراسين ، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي ، وسيرجي بيسيدا ، وهو مسؤول استخباراتي بارز ومقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي الوقت الذي أيدت فيه أوكرانيا اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف شامل لإطلاق النار لمدة 30 يوما ، وضع بوتين العديد من الشروط المسبقة ، ومن بينها مطالبة الغرب بوقف جميع المساعدات العسكرية لكييف.

ولهذا ركزت المفاوضات على خطوات أصغر ، مثل وقف إطلاق نار محتمل في البحر الأسود لحماية طرق الشحن والالتزام بالامتناع عن ضرب البنية التحتية للطاقة.

واتفقت كل من روسيا وأوكرانيا بالفعل من حيث المبدأ على هدنة للهجمات ضد منشآت الطاقة ، ولكن لم يتم تنفيذها بعد.