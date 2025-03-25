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جيش الاحتلال يعلن قصف عدة مواقع جنوبي سوريا

12:19 م الثلاثاء 25 مارس 2025

قصف إسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصف عدة مناطق في سوريا في تدمر، زاعمًا أن بها قواعد سورية لديها قدرات عسكرية، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية.

وصرح جيش الاحتلال، في بيانه، أنه سيواصل العمل "للتخلص من أي خطر يهدد مواطني دولة إسرائيل".

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط 5 قتلى من المدنيين وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كويا غربي درعا في جنوب سوريا، وفق تلفزيون سوريا .

وبدوره أشار "تجمع أحرار حوران " إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين وإصابة نحو 10 أشخاص بجروح جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف قرية كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

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