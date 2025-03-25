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طالبة كورية ترفع دعوة ضد إدارة ترامب بعد إلغاء إقامتها بسبب دعمها لغزة

12:00 م الثلاثاء 25 مارس 2025

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(وكالات)

رفعت الطالبة الأميركية من أصل كوري، يونسيو تشونج البالغة من العمر 21 عامًا، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إبلاغ فريقها القانوني بإلغاء وضع إقامتها الدائمة في الولايات المتحدة، بعد مشاركتها في احتجاجات داعمة للفلسطينيين.

وتدرس تشونج في جامعة كولومبيا وتعيش في الولايات المتحدة منذ أن كانت في السابعة من عمرها، وتواجه خطر الترحيل، إذ بررت إدارة ترامب قرارها بأن "وجودها يعيق خطط البلاد فيما يتعلق بالسياسة الخارجية"، وفق ما ورد في الوثيقة المقدمة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

وعلى الرغم من عدم اعتقالها، إلا أن مسؤولي الهجرة زاروا مسكنها عدة مرات بحثًا عنها. وتأتي قضيتها في سياق حملة أوسع أطلقها ترامب ضد المتظاهرين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين، متهمًا إياهم بدعم حماس و"إعاقة السياسة الخارجية الأمريكية". لكن المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان أكدوا أن الإدارة تخلط بين انتقاد إسرائيل والتضامن مع الفلسطينيين، وبين معاداة السامية.

وجاء في الدعوى أن الإجراءات ضد تشونج هي جزء من "محاولات الحكومة قمع أنشطة الاحتجاج المحمية دستوريًا"، مشيرةً إلى استهداف خاص لطلاب الجامعات الذين يعبرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين وينتقدون الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

من جهتها، زعمت وزارة الأمن الداخلي أن تشونج انخرطت في "سلوك مثير للقلق"، مستشهدة باعتقالها خلال احتجاج في كلية بارنارد، والذي وصفته الوزارة بأنه "مؤيد لحماس". لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية، مؤكدة أن الطالبة ستحصل على فرصة للدفاع عن نفسها أمام محكمة الهجرة.

قضية تشونج ليست الوحيدة، إذ تتشابه مع حالة الطالب محمود خليل، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، الذي اعتُقل بعد مشاركته في احتجاجات بجامعة كولومبيا. واتهمه ترامب علنًا بدعم حماس دون تقديم أدلة. كما تم اعتقال الطالب الهندي بدر خان سوري من جامعة جورج تاون الأسبوع الماضي، قبل أن يمنع قاض اتحادي ترحيله. كذلك، تم إبلاغ طالب جامعة كورنيل، مومودو تال، بإلغاء تأشيرته وطُلب منه تسليم نفسه.

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طالبة كورية يونسيو تشونج غزة دونالد ترامب فلسطين
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