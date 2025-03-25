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وزير الدفاع الياباني يلتقي نظيره الأمريكي بطوكيو الأحد المقبل

11:41 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

وزير دفاع اليابان جين ناكاتاني

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طوكيو - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم لقاء نظيره الأمريكي بيت هيجسيث، في طوكيو يوم الأحد المقبل، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

وجاءت تصريحات ناكاتاني للصحفيين، بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث قال إنه من المقرر أن يسافر هيجسيث هذا الأسبوع إلى هاواي وجوام، اللتين توجد بهما قواعد أمريكية، مضيفا أن وزير الدفاع الأمريكي سيتوجه فيما بعد إلى الفلبين واليابان.

وأكد ناكاتاني على أهمية اختيار اليابان كواحدة من الوجهات التي يعتزم هيجسيث التوجه إليها بعد فترة وجيزة من تعيينه وزيرا للدفاع.

وأضاف ناكاتاني أنه يتطلع إلى مناقشة جهود محددة لتعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف الياباني الأمريكي.

وأشار إلى أن القضايا الإقليمية، التي تشمل التطورات في الصين وكوريا الشمالية، ستكون على جدول أعمال اللقاء.

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جين ناكاتاني طوكيو اليابان
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