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جانتس يدعو لإجراء انتخابات مبكرة واستبدال حكومة نتنياهو

11:35 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

بيني جانتس

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تل أبيب - (د ب أ)

دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة، خلال مؤتمر عقد في مركز هرتسليا متعدد التخصصات بمدينة هرتسليا في وسط إسرائيل.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن جانتس حث المواطنين خلال المؤتمر على مقاومة الحكومة "بما يتماشى مع القانون".

وقال جانتس: "أنا مقتنع بضرورة استبدال الحكومة وإجراء الانتخابات. ليس هناك سبيل آخر سوى إعادة السلطة إلى الشعب".

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