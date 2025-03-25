مقتل 5 مدنيين سوريين خلال قصف لقوات الاحتلال على ريف درعا (فيديو)

(وكالات)

استشهد خمسة مدنيين، بينهم امرأة، اليوم الثلاثاء، في قصف جوي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، وذلك وفق ما أفادت به صحيفة الوطن السورية.

وأفادت الصحيفة السورية، أن القصف الجوي تزامن مع توغل عسكري لقوات الاحتلال في البلدة، حيث أعقبته عدة ضربات مدفعية وقذائف دبابات، مما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان، تبعها موجة نزوح من المنطقة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

وتشهد القرى الغربية لمحافظة درعا تصعيدًا أمنيًا مستمرًا من قبل الاحتلال، حيث كثفت القوات الإسرائيلية حملات المداهمة في قرى معرية وجملة وعابدين خلال الفترة الماضية، وفرضت حصارًا على بعض المنازل بزعم البحث عن أسلحة.

ارتقاء أربعة مدنيين سوريين وعدة إصابات، جراء قصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء توغلها في بلدة كويا غربي درعا. pic.twitter.com/5bm7j8R3EK — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 25, 2025

وفي سياق متصل، استهدفت قوات الاحتلال بلدة كويا بقذائف هاون وأطلقت الرصاص باتجاه الأراضي الزراعية في محيطها، عقب إطلاق مجهولين النار على نقطة إسرائيلية متقدمة في 11 مارس الجاري، وهي نقطة احتلتها إسرائيل بعد سقوط النظام السوري.

كما شهدت بلدة كويا، مطلع مارس الحالي، مواجهة مباشرة بين شبان البلدة وقوة إسرائيلية حاولت التوغل في المنطقة، حيث أقام الأهالي حاجزًا لمنع دخول الدورية الإسرائيلية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه لمواقع عدة في محافظة درعا منذ سقوط النظام السوري السابق، مستهدفًا البنية التحتية والمخازن العسكرية ومحطات الدفاع الجوي في المنطقة، في إطار سياسته الهادفة إلى فرض هيمنته الأمنية على الجنوب السوري.