باكستان تؤكد التزامها بتعزيز العلاقات مع أذربيجان

إسلام أباد - (د ب أ)

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني ، محمد إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، مجددا أن تعزيز العلاقات الباكستانية الأذربيجانية لا يزال يمثل أولوية حيث يتعاون البلدان في مختلف القطاعات، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية.

وقالت الوكالة إن تصريحات دار جاءت خلال ترؤسه لاجتماع مشترك بين الوزارات بشأن مقترحات مشاريع الاستثمار مع أذربيجان.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء بتسريع تنفيذ القرارات لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية من خلال مشاريع استثمارية قابلة للتطبيق.

وقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مطلع الشهر الجاري بتشكيل لجنة لضمان التنفيذ المبكر لمذكرات التفاهم والاتفاقيات التي أبرمها مع دولة أذربيجان خلال زيارته الأخيرة للبلاد.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" إن شريف وجه السلطات المعنية إلى تقديم خطة عمل لرفع حجم التجارة الحالي بين باكستان وأذربيجان إلى ملياري دولار.

ووجه رئيس الوزراء أيضا، باستكمال جميع الاستعدادات على أساس أولويتها قبل الزيارة المرتقبة لرئيس أذربيجان إلهام علييف إلى باكستان الشهر المقبل.

كما أصدر تعليمات بتعيين مسؤولين تجاريين لباكستان في أذربيجان ودول أخرى ذات إمكانات كبيرة للتجارة مع بلاده.

وسلط شريف الضوء على العلاقات الأخوية الممتدة بين باكستان وأذربيجان ، وقال إن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات ذات أولوية للاستفادة الكاملة من الإمكانات التجارية والاستثمارية الهائلة بين باكستان ودول آسيا الوسطى.