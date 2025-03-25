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استشهاد وإصابة 3 فلسطينيين خلال عملية لقوات الاحتلال في قلقيلية

10:48 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

جيش الإحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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(وكالات)

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهازي الشرطة الشرطة والاستخبارات الداخلية "الشاباك"، بيانًا مشتركًا، اليوم الثلاثاء، قالوا فيه إنه تم تنفيذ عملية عسكرية في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، مساء أمس الاثنين، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين.

وقالت سلطات الاحتلال إن العملية استهدفت "إفشال مخطط لتنفيذ هجوم وشيك"، مشيرةً إلى أن الشهيد أطلق النار على القوات التي اقتحمت المنطقة، فرد الجنود بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى استشهاده وإصابة فلسطينيين آخرين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية من "الشاباك"، وأن القوات عثرت على سلاح محلي الصنع من نوع "كارلو" في المكان.

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