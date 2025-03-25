إعلان

استمر ساعات.. الحوثيون: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بالصواريخ

07:03 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

حاملة الطائرات الأمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن القوة الصاروخية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة، بصاروخين باليستيين أحدهما: "ذو الفقار" والآخر "فلسطين 2" الفرط صوتي.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان له فجر اليوم الثلاثاء، أن العملية حققت هدفها بنجاح، وفقا لما ذكرته الغد.

وأضاف أنه ردا على العدوان الأمريكي على بلدنا، وردا على ارتكابه المجازر بحق المدنيين في صنعاء وصعدة، استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عددا من القطع الحربية المعادية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة، استمر ساعات عدة، وتم خلاله إفشال هجوم جوي كان العدو يحضر لتنفيذه ضد بلدنا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حاملة الطائرات الأمريكية الحوثيين الحوثيون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية البحر الأحمر اليمن أمريكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!