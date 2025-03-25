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"أب وأم و3 أبناء".. استشهاد عائلة كاملة في قصف إسرائيلي على خان يونس

03:38 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

قصف إسرائيلي

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وكالات

استشهدت عائلة فلسطينية كاملة في قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في منطقة إسكان حمد بخان يونس، جنوبي قطاع غزة.

واستهدف قصفا إسرائيليا خياما للنازحين بمنطقة إسكان حمد في خان يونس، مما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأسفر القصف عن استشهاد عائلة كاملة من 5 أفراد، هم: الأب محمد إبراهيم الإنشاصي، والأم أنغام الإنشاصي، وأبناؤهم محمد، وإبراهيم، وأحمد، وفقا لما ذكرته الغد.

كما أسفر القصف أيضا عن إصابة 8 آخرين في خيمة مجاولة لخيمة الأسرة التي أعلن عن استشهاد أفرادها بالكامل.

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