الحوثيون ينفذون عمليتين عسكريتين ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية



وكالات

استهدف الحوثيون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ترومان" بمسيرات وصواريخ باليستية، كما استهدفوا مطار بن جوريون بصاروخين باليستيين.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إن القوة الصاروخية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما "ذو الفقار" والآخر "فلسطين 2" الفرط صوتي.

وأوضح أن العملية حققت هدفها بنجاح، وفقا لما ذكرته الغد.

وأضاف أنه ردا على العدوان الأمريكي على بلدنا، وردا على ارتكابه المجازر بحق المدنيين في صنعاء وصعدة، استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عددا من القطع الحربية المعادية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة، استمر ساعات عدة، وتم خلاله إفشال هجوم جوي كان العدو يحضر لتنفيذه ضد بلدنا.