ترامب: الهجمات الأمريكية على الحوثيين فعالة



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعلم شيئا حول إضافة صحفي عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية فيها كبار المسؤولين لمناقشة توجيه ضربات ضد الحوثيين في اليمن.

وفي أول تعليق له على الواقعة، أضاف ترامب بعد سؤال من الصحفيين بشأن القضية: "لا أعرف شيئا عنها، أسمع بهذا منكم للمرة الأولى"، مجددا التأكيد على أن "الهجمات الأمريكية على الحوثيين فعالة"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز بعد أن كشف الصحفي جيفري جولدبرج، أنه تلقى مسبقا عبر تطبيق "سيجنال" خطة تفصيلية للغارات الأمريكية في 15 مارس ضد الحوثيين: "يبدو في هذا الوقت أن سلسلة الرسائل المذكورة في المقال أصلية، ونحن نحقق في كيفية إضافة رقم عن طريق الخطأ".

ووفق رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، جيفري جولدبرج، فإنه تلقى في 11 مارس، طلب اتصال على تطبيق "سيجنال" من مستخدم تم تعريفه باسم مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وقال: "خطر ببالي على الفور أن شخصا ما قد يكون منتحلا شخصية والتز من أجل الإيقاع بي بطريقة ما".

وأوضح أنه "قبل طلب الاتصال، على أمل أن يكون هذا هو مستشار الأمن القومي الفعلي، وأنه يريد التحدث عن أوكرانيا، أو إيران، أو أي مسألة مهمة أخرى".

وبعد يومين في 13 مارس، وبالتحديد في تمام 4:28 مساء، تلقى إشعارا بأنه سيكون ضمن مجموعة دردشة على "سيغنال"، كانت تسمى "مجموعة الحوثيين".

وجاء في رسالة إلى المجموعة من مايك والتز: "إنشاء مجموعة مبادئ للتنسيق بشأن الحوثيين، خاصة خلال الـ72 ساعة القادمة. يقوم نائبي أليكس وونج بتجميع فريق على مستوى النواب/رؤساء الأركان على مستوى الوكالات لمتابعة الاجتماع هذا الصباح من أجل بنود العمل وسيرسل ذلك في وقت لاحق من هذا المساء".

ونشر الحساب الذي يحمل اسم بيت هيجسيث تحت عنوان "تحديث معلومات، إذا ما قرأها أحد أعداء الولايات المتحدة، كان من الممكن أن تستخدم لإلحاق الضرر بالعسكريين الأمريكيين وأفراد المخابرات الأمريكية، خاصة في الشرق الأوسط".

واحتوى منشور هيجسيث على "تفاصيل عملياتية عن الضربات القادمة على اليمن، بما في ذلك معلومات حول الأهداف، والأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة، وتسلسل الهجوم".

وكان الشخص الوحيد الذي رد على التحديث من هيجسيث هو نائب الرئيس الذي كتب: "سأصلي من أجل النصر".

وبدأت الرسائل بنقاش حول موعد بدء العملية، بينما تابع جولدبرج المناقشات نفذت الضربات، وهنأ المسؤولون أنفسهم على العمل خلال نقاش قصير بعد العملية، قبل أن يتنحى جولدبرج.

وأكد البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" تم ضمه عن طريق الخطأ إلى مجموعة المراسلة السرية.

هذا وطالب أعضاء الكونجرس الأمريكي بإجراء "تحقيق ومعاقبة المسؤولين الأمنيين القوميين المتورطين في هذا الخطأ"، معتبرين أن "هذا يعتبر خرقا صارخا للأمن القومي ويجب أن تسقط الرؤوس".

كما حث زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون والجمهوريين في المجلس على العمل مع الديمقراطيين لإجراء "تحقيق كامل" في الحادث.

وقال مسؤول استخبارات كبير سابق: "لقد انتهكوا كل إجراء معروف لحماية المواد قبل أي ضربة عسكرية، وهذا انهيار أمني كامل في عملية عسكرية".

وسيجنال تطبيق مراسلة مشفر شائع الاستخدام حول العالم، بما في ذلك بين الصحفيين والمسؤولين كما استخدمه مسؤولو إدارة بايدن السابقة بشكل روتيني لمناقشة التخطيط اللوجستي للاجتماعات، وأحيانا للتواصل مع نظرائهم الأجانب.

لكن استخدام سيغنال لمناقشة التخطيط للعمليات العسكرية، هو من أكثر الأسرار كتمانا في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأثيره المحتمل على حياة العسكريين الأمريكيين، حيث يشكل خطرا صادما على الأمن القومي، وفقا لمسؤولين سابقين.

ويتمتع كبار المسؤولين في الدردشة الجماعية بإمكانية الوصول إلى أنظمة اتصالات سرية، ولديهم موظفون مهمتهم ضمان أمن اتصالات المعلومات الحساسة.