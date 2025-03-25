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ترامب: سنوقع اتفاق المواد الخام مع أوكرانيا قريبا

12:50 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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(د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، إن توقيع صفقة المواد الخام الاستراتيجية مع أوكرانيا أصبحت قاب قوسين أو أدنى.

وأضاف ترامب في تصريحات له، عقب اجتماع للحكومة، إن وزير الخزانة سكوت بيسنت أخبره أن اتفاقية المعادن الأرضية النادرة مع أوكرانيا كانت جيدة وأوشكت على الانتهاء منها.

وقال ترامب: "سيوقعون عليها قريبا".

وكرر الرئيس ادعاءه الكاذب بأن أوروبا لم تقدم مساعدات لأوكرانيا إلا كقرض وأن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تضخ الأموال في ذلك البلد.

وكان ترامب قد أعرب بالفعل في الأسبوع الماضي، عن ثقته في أنه سيتم التوصل إلى اتفاق قريبا.

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