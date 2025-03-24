مستوطنون يهود يعتدون على مخرج فلسطيني مشارك في فيلم "لا أرض أخرى"

(أ ب)

قال ناشطون إن المخرج الفلسطيني المشارك في فيلم "لا أرض أخرى" الحائز على جائزة الأوسكار تعرض لاعتداء من جانب مستوطنين يهود ويقبضون عليه.

وهاجم عشرات المستوطنين قرية سوسيا الفلسطينية في الضفة الغربية في منطقة مسافر يطا، ودمروا الممتلكات، حسبما قال نشطاء "مركز اللاعنف اليهودي".

وقال نشطاء إن المستوطنين هاجموا حمدان بلال، أحد مخرجي الفيلم الوثائقي، مما أدى إلى حدوث نزيف من رأسه.

وأثناء تلقيه العلاج داخل سيارة إسعاف، اقتحم جنود المركبة واحتجزوه مع فلسطيني آخر، بينما لا يزال مصيره غير معلوم حتى الآن، بحسب المركز.

وقال إن مكان توجده غير معلوم حتى الآن.

ويؤرخ فيلم "لا أرض أخرى"، الذي فاز بجائزة الأوسكار هذا العام لأفضل فيلم وثائقي، نضال سكان مسافر يطا لمنع الجيش الإسرائيلي من هدم قراهم.

ويشارك في إخراج الفيلم مخرجان فلسطينيان هما بلال وباسل عدرا، وكلاهما من سكان مسافر يطا، ومخرجان إسرائيليان هما يوفال أبراهام وراحيل تسور.