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إعلام عبري: خلاف حاد بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان

11:55 م الإثنين 24 مارس 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان

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وكالات

اندلع خلاف حاد بين وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وفق ما أفاد به مراسل القناة 12 الإسرائيلية، الموغ بوكير.

وأعلن كاتس عزمه مطالبة رئيس الأركان بفحص سلوك مكتب المدعي العام العسكري في قضية العميد (احتياط) أورن سولومون، ما دفع هاليفي إلى إصدار بيان حاد أكد فيه أنه "لا يتلقى التعليمات عبر وسائل الإعلام".

ووصفت مراسلة قناة "كان" الإسرائيلية الخلاف بأنه مؤشر على انتهاء "شهر العسل" بين كاتس وهاليفي بعد أسبوعين فقط من تعيين الأخير.

واعتبر مراسل القناة 14 الإسرائيلية أن بيان رئيس الأركان كان "وقحًا"، في إشارة إلى تصاعد التوتر بين الطرفين.

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وزير الدفاع الإسرائيلي رئيس الأركان الإسرائيلي يسرائيل كاتس هرتسي هاليفي
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