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إسرائيل: اعتقال عميد بالاحتياط لاتهامه الجيش بالإخفاق يوم 7 أكتوبر

11:41 م الإثنين 24 مارس 2025

طوفان الأقصى

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وكالات

أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن الجيش الإسرائيلي قرر فصل العميد (احتياط) أورن سولومون، بعد تحقيق أجراه كشف عن "إخفاقات كبيرة" داخل قيادة الجيش خلال أحداث 7 أكتوبر.

ووجّه سولومون رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس، طالب فيها بعرض تحقيقه أمام فرقة غزة بالجيش.

واستجاب كاتس وطلب استدعاءه للاستماع إلى تقريره قبل اتخاذ أي قرار، جاء التطور المفاجئ باعتقال الشرطة العسكرية الإسرائيلية لسولومون مساء اليوم، في خطوة تثير تساؤلات حول تداعيات التحقيقات الداخلية داخل الجيش الإسرائيلي.

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