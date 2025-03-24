"الحيوانات تعارض وجودكم".. كيف تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية واقعة الوشق المصري؟

كتب- محمود عبدالرحمن:

أثار هجوم حيوان الوشق المصري على عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود المصرية تفاعلاً واسعًا خلال اليومين الماضيين، ليس فقط في مصر، بل في إعلام الاحتلال الذي رصد ما دوّنه المصريون حول الواقعة التي تم تشبيهها بعملية الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، الذي تمكن من قتل ثلاثة جنود إسرائيليين أثناء عملية تبادل إطلاق نار بينه وبين الجنود عقب تسلل مهربين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الوشق المصري تحول إلى "بطل قومي" في مصر، حيث شبهه البعض بواقعة الشهيد الجندي محمد صلاح، الذي قام بقتل ثلاثة جنود إسرائيليين عام 2023.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي المصرية احتفاءً واسعاً بالحيوان الذي قام بهذه العملية، إذ تداول المستخدمون تعليقات مثل "شكراً لك أيها الوشق المصري" و"حتى الحيوانات تعارض وجودكم".

وأضافت الصحيفة العبرية أن التفاعل لم يتوقف عند التعليقات، بل امتد إلى نشر صور وفيديوهات معدلة، تُظهر الوشق وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية أو يهاجم جنود الاحتلال، بينما ظهر فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي يصور الوشق وهو "يروي تفاصيل الهجوم"، ويهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، الأربعاء الماضي، بأنه تم اصطياد أنثى وشق بعد أن عضّت جنوداً إسرائيليين في منطقة حريف الحدودية، ونُقلت إلى مستشفى سفاري للحياة البرية للفحص.

يُذكر أن الوشق المصري، المعروف بسرعته التي تصل إلى 80 كيلومتراً في الساعة، يعد من الحيوانات المفترسة متوسطة الحجم، ويتغذى على الأرانب والقوارض والطيور.

ويعيش عادة في المناطق الجافة قليلة الأمطار، وهو من الأنواع النادرة التي تحظى باهتمام واسع بين خبراء البيئة والحياة البرية.

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