فضيحة أمريكية.. إضافة صحفي لمحادثة رسمية سرية عن ضربات اليمن قبل تنفيذها

وكالات

كشف جيفري جولدبرج، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، عن وقوع خطأ غريب من فريق الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تمت إضافته بالخطأ إلى محادثة سرية للغاية تتعلق بالضربات العسكرية الأمريكية في اليمن، ما أدى إلى كشف معلومات حساسة.

وفي مقال نشره بـ"ذا أتلانتيك"، أكد جولدبرج أنه لم يدع مطلقًا إلى اجتماعات رسمية في البيت الأبيض، ولم يسمع يومًا عن استخدام تطبيقات تجارية للمراسلة في مناقشات بهذه الخطورة.

وأضاف أن وزير الدفاع بيت هيجسث، الذي كان مذيعًا سابقًا في "فوكس نيوز"، أفصح عن تفاصيل عملياتية قد تهدد حياة أمريكيين، ما عرضه لانتقادات حادة بسبب هذا الخطأ الفادح.

روى جولدبرج تفاصيل القصة، مشيرًا إلى أنه في البداية شك في صحة المحادثة، لكنه تأكد من واقعيتها عندما بدأت الضربات العسكرية بالفعل.

وعبّر عن صدمته من تسرّب هذه المعلومات إليه، خاصة أن مستشار الأمن القومي للرئيس هو من أضافه إلى المحادثة، التي ضمت شخصيات بارزة مثل نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد.

بدأت المحادثة عبر تطبيق "سيغنال" المشفر، ما أثار تساؤلات حول إجراءات الأمن الرقمي المتبعة داخل الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت.