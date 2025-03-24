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انفجارات بتل أبيب والقدس بعد إطلاق صاروخ من اليمن

08:38 م الإثنين 24 مارس 2025

إطلاق صاروخ من اليمن على تل أبيب

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وكالات
أفادت مصادر لقناة الجزيرة بأن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي أطلقت صواريخ اعتراضية في وسط إسرائيل، عقب رصد صاروخ قادم من اليمن.
ودوَّت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى، وجنوب تل أبيب، والقدس، وسط تقارير عن سماع دوي انفجارات في تل أبيب والقدس ومناطق الساحل الجنوبي.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار انطلقت في القدس وضواحيها، بالإضافة إلى أكثر من 200 بلدة وسط إسرائيل، نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن، مشيرًا إلى أن التفاصيل لا تزال قيد الفحص.
وأكدت السلطات الإسرائيلية تفعيل الإنذارات في عدة مناطق، فيما أعلنت نجاحها في اعتراض الصاروخ بواسطة منظومة "آرو حيتس" قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.

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اطلاق صاروخ اليمن تل أبيب القدس المحتلة
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