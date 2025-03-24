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الجزائر تستورد مليون رأس من الماشية وتعفيها من الرسوم والضرائب

08:28 م الإثنين 24 مارس 2025

الجزائر تستورد مليون رأس من الماشية

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وكالات

وافق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس الأحد، على استيراد مليون رأس من الماشية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى.

وأعلن مجلس الوزراء الجزائري في بيان له، الأحد، أن عمليات استيراد الماشية ستكون معفية من جميع الرسوم والضرائب مما سيجعل أسعارها في متناول المواطنين.

وقال المجلس، إنه "تم قبول عروض ثلاث دول تستجيب لدفتر الشروط الجزائري خاصة ما يتعلق بتعاليم سلامة الماشية كأضحية".

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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مجلس الوزراء الجزائري الجزائر تستورد مليون رأس من الماشية
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