الجزائر تستورد مليون رأس من الماشية وتعفيها من الرسوم والضرائب

وكالات

وافق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس الأحد، على استيراد مليون رأس من الماشية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى.

وأعلن مجلس الوزراء الجزائري في بيان له، الأحد، أن عمليات استيراد الماشية ستكون معفية من جميع الرسوم والضرائب مما سيجعل أسعارها في متناول المواطنين.

وقال المجلس، إنه "تم قبول عروض ثلاث دول تستجيب لدفتر الشروط الجزائري خاصة ما يتعلق بتعاليم سلامة الماشية كأضحية".