بريطانيا تدق ناقوس الخطر بشأن تفشي وباء خطير ومقاوم للأدوية التقليدية

وكالات

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قبل يومين، بأن وباء خطير ومقاوم للأدوية التقليدية يتفشى في بريطانيا وهو مرض "الجرب" عالي العدوى.

وذكرت الصحيفة البريطانية: "ارتفع عدد الإبلاغات عن حالات الجرب بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، حيث لا يستجيب المرضى المصابون للعلاجات المعتادة، مما يخلق فرصًا إضافية لانتشار العث".

ومن جانبها، حذرت الجمعية البريطانية لأطباء الجلد في أكتوبر الماضي من عدد غير عادي من حالات الاستشفاء، إذ بلغ عدد المرضى حوالي 200 ألف، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط المسجل خلال خمس سنوات، وفق "ديلي ميل".

الجرب هو مرض جلدي شديد العدوى يسببه سوس ناقب صغير يسمى (القارمة الجربية)، والذي يحفر أنفاقًا تحت جلد المصاب مسببًا حكة حيث يتكاثر ويتغذى على دمه.

ويتسبب هذا المرض في الحكة، ويمكن أن يصيب أي منطقة من الجلد، ولكنه غالبًا ما يظهر على ظهر اليدين، وبين الأصابع، وتحت الإبطين، أو في منطقة الأعضاء التناسلية.