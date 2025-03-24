الأمم المتحدة: إسرائيل استهدفت مقرنا بغزة وكانت تعرف أنه لنا

وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن "قذيفة إسرائيلية استهدفت مقرنا في قطاع غزة"، مؤكدًا أن "وإسرائيل كانت تعرف أنه لنا ونطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك".

وأعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، مقتل أحد أفرادها العاملين في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي الذي تجدد على القطاع منذ فجر 18 مارس الجاري.

وقال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة، بمؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن "أحد زملائنا قُتل وأُصيب 5 بجروح خطرة في قصف بقطاع غزة".

وأضاف المسؤول الأممي، أن الموقع الذي تعرض للقصف بقطاع غزة كان في منطقة معزولة بالقطاع، معبرًا عن الصدمة نتيجة استهداف فريق تابع للأمم المتحدة في غزة.