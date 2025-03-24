رئيس الوزراء الكندي الجديد: مستعد لإجراء مكالمة هاتفية مع ترامب لكن وفق شروطي

وكالات

قال رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، "مستعد لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكني سأفعل ذلك وفقًا لشروطنا كدولة ذات سيادة".

ووجه كارني، اليوم الاثنين، انتقادات لترامب، وطالبه باحترام سيادة كندا.

وقال كارني: "نحن نواجه أخطر أزمة في حياتنا بسبب الإجراءات التجارية غير المبررة التي اتخذها ترامب وتهديداته لسيادتنا. يدعي أن كندا ليست دولة حقيقية. إنه يريد كسرنا حتى تتمكن أمريكا من الاستحواذ علينا. لن نسمح بحدوث ذلك".

وقبل نحو أسبوع، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لأن تصبح كندا الولاية رقم 51 للولايات المتحدة، قائلًا: "كان من المفترض أن تكون كندا الولاية 51 لأننا ندعمها بمبلغ 200 مليار دولار سنويًا"، في إشارة إلى تقدير مبالغ فيه للعجز التجاري بين البلدين.

ومنذ تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في يناير الماضي، تصاعدت حدة العداء بين واشنطن و أوتاوا بسبب الرسوم الجمركية العالية التي فرضها الرئيس الأمريكي على الواردات الكندية، وقد أثارت هذه الرسوم تهديداتٍ وإجراءاتٍ انتقامية من كندا، ومقاطعةً للسلع الأمريكية الصنع، وأدت إلى حرب تجارية بين البلدين الصديقين.

ومن جانبها، أعلنت كندا أنها ستفرض رسومًا جمركية على منتجات أمريكية بقيمة 21 مليار دولار تدخل البلاد، ردًا على الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب بنسبة 25% على الواردات الكندية من الصلب والألومنيوم.