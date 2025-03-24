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وزير الدفاع البريطاني: لا نخطط لإجراء أي تغييرات على تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل

07:02 م الإثنين 24 مارس 2025

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي

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وكالات
أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أن بلاده تبقي جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل قيد المراجعة.

وقال هيلي، "ليس لدينا أي خطط لإجراء أي تغييرات على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".

ويتزامن تصريح وزير الدفاع البريطاني مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ استأنف حربه على القطاع في 18 مارس الجاري، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطينيًا وإصابة أكثر من 113 ألف آخرين منذ أكتوبر 2023.

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جون هيلي بريطانيا تصدير الأسلحة لإسرائيل
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