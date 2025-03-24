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التلجراف: ستارمر تسرع بإعلان تشكيل تحالف الراغبين لحفظ السلام في أوكرانيا

06:57 م الإثنين 24 مارس 2025

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني

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وكالات
نقلت صحيفة "التلجراف" عن مصادر عسكرية، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تسرع بإعلان خطط تشكيل تحالف الراغبين لحفظ السلام في أوكرانيا.

وقال مصدر بالجيش البريطاني، "من غير الممكن وضع خطة دعم لأوكرانيا في هذه الفترة الزمنية القصيرة"، وفق حديثه للصحيفة البريطانية ذاتها.

كما نقلت التلجراف عن مصادر بوزارة الدفاع البريطانية، قولها إن الزخم يتصاعد خلف فكرة التحالف والمشاركون مستعدون للتحرك لضمان السلام.

وأفادت تقارير إخبارية نقلًا عن مصادر بريطانية قولهم، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء كير ستارمر يسعى إلى تشكيل تحالف للراغبين في حفظ السلام في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني، "نسعى ليكون هناك تحالف دول راغبة في دعم أوكرانيا في إطار اتفاق سلام"، مضيفًا: "نقود جهودًا مع حكومة وجيش فرنسا لمواجهة التحدي الأمريكي والمتطلبات الأوكرانية".

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