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مسؤول إسرائيلي: الفيديو الذي نشرته حماس تذكير مؤلم ولدينا حكومة مغفلة

06:47 م الإثنين 24 مارس 2025

يائير جولان

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وكالات
قال رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير جولان، إن الفيديو الذي نشرته حركة حماس "تذكير مؤلم"، مضيفًا "لدينا حكومة منغلقة، شريرة ومتروكة".

وتابع جولان، "59 من إخواننا وأخواتنا ما زالوا في غزة يُعرّضون حياتهم للخطر.. وهم (الحكومة) منشغلون بالبقاء على قيد الحياة، وسرقة الأموال، وتدمير البلاد".

ونشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، مقطع فيديو جديد لأسرى إسرائيليين محتجزين لديها، بعنوان "أخبرهم يا أوهاد! الوقت ينفد".

وظهر في مقطع الفيديو المصور، أسيران إسرائيليان وهم يوجهان رسالة لحكومة الاحتلال، قائلين إن "الهجمات من شأنها أن تؤدي لمقتلنا. بعد إغلاق المعابر لم يكن هناك طعام والوضع كان صعبًا ولا يوجد مكان آمن".

وحذرا من أن قرار الحكومة الإسرائيلية مهاجمة غزة "من شأنه أن يؤدي إلى نهايتنا. كفى أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتكميم الأفواه".

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يائير جولان الأسرى الإسرائيليين
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