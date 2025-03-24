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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منذ تجدد الحرب في غزة أكثر من 100 مركبة لحماس

05:50 م الإثنين 24 مارس 2025

أرشيفية

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وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه هاجم منذ تجدد الحرب في قطاع غزة أكثر من 100 مركبة، زاعمًًا أن حركة حماس كانت تستخدمها في عملياتها.

وأضاف جيش الاحتلال، "مستمرون في العمل ضد التنظيمات المسلحة في غزة لإزالة كل تهديد على مواطني إسرائيل".

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، أن طيران الاحتلال الحربي سعى مؤخرًا إلى تدمير عشرات المركبات في قطاع غزة بزعم أنها مركبات عسكرية. وقد استخدمت من قِبل المقاومة في العروض العسكرية.

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مركبات حماس حماس الاحتلال الإسرائيلي
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