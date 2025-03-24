الصليب الأحمر: مكتبنا في رفح الفلسطينية تعرض اليوم لأضرار جراء قذيفة متفجرة

وكالات

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، أن مكتبها في مدينة رفح الفلسطينية تعرض لأضرار جراء قذيفة متفجرة، مؤكدة عدم إصابة أي من موظفيها في هذا الحادث.

وأدانت اللجنة في بيان عبر موقعها الرسمي، بشدة الهجوم على مقرها، محذرة من أن الهجوم الإسرائيلي له تأثير مباشر على قدرتها على العمل.

وقالت إن "تصعيد الأعمال العدائية في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، كان له آثار إنسانية جسيمة، إذ استشهد مئات المدنيين، بعضهم لا يزال محاصرًا تحت الأنقاض، بينما تُرك آخرون دون أي مساعدة".

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن "أوامر الإخلاء الجديدة والأعمال العدائية المكثفة تدفع المواطنين في غزة إلى الفرار، دون التأكد من وجود مناطق آمنة، كما أن الكثير من الناس لم يعد لديهم مكان آخر يلجأون إليه".

وذكرت اللجنة أن الكثيرين اضطروا إلى ترك خيامهم وممتلكاتهم، في ظل تناقص إمدادات الغذاء والمياه الصالحة للشرب.

ولفتت اللجنة إلى أن القانون الدولي الإنساني يوفر حماية خاصة لطواقم الإغاثة الإنسانية والعاملين في المجال الطبي، والمرافق الطبية، مشددة على ضرورة حمايتهم في كل الظروف وعدم مهاجمتهم مطلقًا.