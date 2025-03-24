وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "نثمن قبول روسيا جزئيًا للعرض الأمريكي لوقف إطلاق النار بأوكرانيا لـ30 يومًا ونعتبره خطوة باتجاه السلام".

وجدد أردوغان قوله أن "أوروبا تحتاج لنا ولا يمكن لها أن تحقق أمنها دون تركيا".

وأشار الرئيس التركي، إلى أنه ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب التطورات في سوريا وقطاع غزة.

وبدأ الوفدان الروسي والأمريكي، اليوم الاثنين، محادثات في العاصمة السعودية الرياض للبحث في سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا ومناقشة الهدنة الجزئية التي طرحتها الولايات المتحدة ووافقت عليها أوكرانيا.